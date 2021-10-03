В Хабаровском крае автобус съехал в кювет: восемь пострадавших
3 октября 202101:06
В Хабаровском крае произошла авария с пассажирским автобусом, сообщает ТАСС.
В результате ДТП пять человек госпитализированы, еще трое получили легкие травмы.
По предварительной информации, транспортное средство съехало в кювет. Авария произошла в Нанайском районе.
В настоящее время выясняются подробности аварии.
На днях четыре человека стали жертвами автоаварии с участием микроавтобуса и грузовика на трассе «Волга» в Гороховецком районе Владимирской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru