В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы ВПП

В селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Известно, что лайнер должен был лететь в Хабаровск, однако взлететь ему так и не удалось. На борту находились 23 человека. Никто не пострадал.

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По данным источника, воздушное судно при разгоне не смогло взлететь и, начав торможение, выехало за пределы ВПП на расстояние примерно 30 м. Издание сообщило, что Ан-24 не хватило полосы, чтобы прервать неудавшийся взлет.

Согласно предварительной информации, ЧП произошло из-за неблагоприятных погодных условий или технических неполадок. В настоящий момент специалисты проводят расследование.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в аэропорту Норильска самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП.

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ФОТО: russianplanes.net//Павел Аджигильдяев
ТЕГИ:РоссияПроисшествиеХабаровский КрайСамолеты

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