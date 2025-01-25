В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы ВПП
В селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Известно, что лайнер должен был лететь в Хабаровск, однако взлететь ему так и не удалось. На борту находились 23 человека. Никто не пострадал.
По данным источника, воздушное судно при разгоне не смогло взлететь и, начав торможение, выехало за пределы ВПП на расстояние примерно 30 м. Издание сообщило, что Ан-24 не хватило полосы, чтобы прервать неудавшийся взлет.
Согласно предварительной информации, ЧП произошло из-за неблагоприятных погодных условий или технических неполадок. В настоящий момент специалисты проводят расследование.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в аэропорту Норильска самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП.
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