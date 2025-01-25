В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы ВПП

По данным источника, воздушное судно при разгоне не смогло взлететь и, начав торможение, выехало за пределы ВПП на расстояние примерно 30 м. Издание сообщило, что Ан-24 не хватило полосы, чтобы прервать неудавшийся взлет.

Согласно предварительной информации, ЧП произошло из-за неблагоприятных погодных условий или технических неполадок. В настоящий момент специалисты проводят расследование.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в аэропорту Норильска самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП.