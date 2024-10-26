В Хабаровске загорелась гостиница, пострадали три человека

Пожар произошел в гостинице в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в трехэтажном здании загорелась крыша.

«6 человек вышли из здания самостоятельно, 5 — вывели сотрудники МЧС России в спасустройствах», — указали в МЧС, отметив, что госпитализация потребовалась трем постояльцам.

Площадь пожара составляла 200 квадратных метров, ликвидацией возгорания занимаются 20 человек и семь единиц техники.

Позже в МЧС сообщили, что специалисты локализовали огонь на 500 «квадратах». В здании частично обрушилась крыша, что осложняло тушение, однако к 02:31 мск огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.

Ранее в поликлинике на юго-востоке Москвы произошло возгорание, пожар оперативно ликвидировали на площади 6 кв. м.

