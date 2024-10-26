В Хабаровске загорелась гостиница, пострадали три человека
Пожар произошел в гостинице в Хабаровске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, в трехэтажном здании загорелась крыша.
«6 человек вышли из здания самостоятельно, 5 — вывели сотрудники МЧС России в спасустройствах», — указали в МЧС, отметив, что госпитализация потребовалась трем постояльцам.
Площадь пожара составляла 200 квадратных метров, ликвидацией возгорания занимаются 20 человек и семь единиц техники.
Позже в МЧС сообщили, что специалисты локализовали огонь на 500 «квадратах». В здании частично обрушилась крыша, что осложняло тушение, однако к 02:31 мск огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.
Ранее в поликлинике на юго-востоке Москвы произошло возгорание, пожар оперативно ликвидировали на площади 6 кв. м.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru