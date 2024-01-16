Стая бездомных собак загрызла жителя Хабаровска на глазах у прохожих

Стая бродячих собак загрызла жителя Хабаровска на глазах у прохожих.

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Пострадавшему вызвали скорую, но животные долго не подпускали к нему медиков, пишут местные СМИ. 38-летний мужчина умер по дороге в больницу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее парламент Астраханской области разрешил усыплять агрессивных бродячих собак, отмечает RT. Содержать таких животных в приютах будут до 15 дней. Если новый хозяин не найдется за это время, то собак будут усыплять.

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ФОТО: РИА Новости
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