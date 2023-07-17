Губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при ЧП на Крымском мосту

Кроме того, пострадала несовершеннолетняя девочка.

«Ее готовят для транспортировки санавиацией в краевое медучреждение», — уточняется в сообщении в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести, отмечает телеканал «360».

Как сообщил Гладков, погибшие при ЧП на Крымском мосту — родители пострадавшей девочки, супруги из Новооскольского округа региона. По словам губернатора, у девочки зафиксированы ранения средней тяжести, она находится под присмотром медиков.

«В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область», — написал Гладков в Telegram-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии» на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Другие подробности не уточнялись. Движение на переправе приостановили. По данным Минтранса РФ, в результате ЧП было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остаются на опорах, пишет Ura.ru. На месте инцидента работают правоохранительные органы и оперативные службы.

