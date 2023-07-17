Губернатор Гладков сообщил о гибели двух человек при ЧП на Крымском мосту
Два человека погибли в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Кроме того, пострадала несовершеннолетняя девочка.
«Ее готовят для транспортировки санавиацией в краевое медучреждение», — уточняется в сообщении в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края
Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и находится в состоянии средней степени тяжести, отмечает телеканал «360».
Как сообщил Гладков, погибшие при ЧП на Крымском мосту — родители пострадавшей девочки, супруги из Новооскольского округа региона. По словам губернатора, у девочки зафиксированы ранения средней тяжести, она находится под присмотром медиков.
«В случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область», — написал Гладков в Telegram-канале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «чрезвычайном происшествии» на Крымском мосту в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края. Другие подробности не уточнялись. Движение на переправе приостановили. По данным Минтранса РФ, в результате ЧП было повреждено дорожное полотно на пролетах моста, конструкции пролетов остаются на опорах, пишет Ura.ru. На месте инцидента работают правоохранительные органы и оперативные службы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru