В Греции впервые скончался полностью вакцинированный от COVID-19 пациент

Первый случай смерти пациента, полностью вакцинированного от коронавирусной инфекции, зарегистрировали в Греции. Об этом сообщил директор второго отделения интенсивной терапии больницы «Папаниколау» Никос Каправелос в интервью телеканалу OPEN.

Отмечается, что инцидент произошел в Салониках. Пациент не имел основных заболеваний.

«Это одно из исключений. Первая смерть из 13 тысяч», — подчеркнул Каправелос.

Кроме того, медик призвал и непривитых, и прошедших вакцинацию быть осторожными, подчеркнув, что эпидемиологическая ситуация в стране стала критической из-за распространения штамма «дельта», пишет News.ru.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ГрецияСмертьВакцинаКоронавирус
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