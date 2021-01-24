В Греции россиянина арестовали на севшей на мель яхте

«Администрация порта Тиноса обнаружила яхту под турецким флагом, севшую на мель с одним иностранным пассажиром, в морском районе Киония. В район направились два патрульных катера береговой охраны. Расследование, проведенное руководителями портового управления Тиноса с использованием информации управления безопасности и охраны морских границ, в сотрудничестве с офицером связи посольства Греции в Анкаре было установлено, что вышеуказанная яхта была украдена в Чесме 19 января», – сообщает подробности РИА Новости.

Вор, управлявший яхтой, арестован за незаконное проникновение на территорию Греции. Кроме того, что он россиянин 33 лет, более ничего не известно о нарушителе.

