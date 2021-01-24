В Греции россиянина арестовали на севшей на мель яхте

В Греции под арест попал 33 летний россиянин. Его обвинили в незаконном въезде в страну на краденой яхте. Мужчину спасли и арестовали, когда судно оказалось на мели около острова Тинос. Об этом пишет местное издание «Прото тема».

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«Администрация порта Тиноса обнаружила яхту под турецким флагом, севшую на мель с одним иностранным пассажиром, в морском районе Киония. В район направились два патрульных катера береговой охраны. Расследование, проведенное руководителями портового управления Тиноса с использованием информации управления безопасности и охраны морских границ, в сотрудничестве с офицером связи посольства Греции в Анкаре было установлено, что вышеуказанная яхта была украдена в Чесме 19 января», – сообщает подробности РИА Новости.

Вор, управлявший яхтой, арестован за незаконное проникновение на территорию Греции. Кроме того, что он россиянин 33 лет, более ничего не известно о нарушителе.

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ФОТО: Яхта экспедиции РГО "Гогланд". В капитанской рубке. Фото Сергея Новикова.
ТЕГИ:КражаРоссиянеАрестГреция
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