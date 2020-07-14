В Мексике изучают ситуацию с гражданами РФ на аварийной яхте
Мексиканские власти изучают ситуацию с гражданами России на аварийной яхте, которые просят о миграционном коридоре для вылета на родину. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, источник в руководстве Национального института миграции Мексики сказал агентству, что власти держат контакт с российскими дипломатами.
Инцидент с аварийной яхтой, на которой прибыли в мексиканский порт 7 россиян, произошел неделю назад. Россиянам запретили без виз сходить на берег, дав 2 недели на ремонт судна. После этого они должны покинуть страну по морю, однако этому препятствуют погодные, визовые и санитарные условия.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
734 тыс.+6 537 / сут.
Умерли
11 439+104 / сут.
Выздоровели
504 тыс.+2 960 / сут.
- Число заражений коронавирусом в мире превысило 13 млн
- В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
- Самолет «Победы» вынужденно садится в Петрозаводске из-за закурившей женщины
- Президент Польши Аджей Дуда переизбран на второй срок
- В РФ отменят с 15 июля двухнедельную самоизоляцию для въезжающих в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru