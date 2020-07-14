В Мексике изучают ситуацию с гражданами РФ на аварийной яхте

Мексиканские власти изучают ситуацию с гражданами России на аварийной яхте, которые просят о миграционном коридоре для вылета на родину. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, источник в руководстве Национального института миграции Мексики сказал агентству, что власти держат контакт с российскими дипломатами.

Инцидент с аварийной яхтой, на которой прибыли в мексиканский порт 7 россиян, произошел неделю назад. Россиянам запретили без виз сходить на берег, дав 2 недели на ремонт судна. После этого они должны покинуть страну по морю, однако этому препятствуют погодные, визовые и санитарные условия.



