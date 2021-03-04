В Греции произошло землетрясение магнитудой 6

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Греции с магнитудой 6.

Отмечается, что эпицентр природного явления располагался в 29 км к северо-западу от города Лариса, население которого составляет 144 тысячи человек. Очаг землетрясения был на глубине 2 км.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее в феврале сообщалось о землетрясении в Иране, в результате которого пострадал по меньшей мере 61 человек.





