В Греции произошло землетрясение магнитудой 6
4 марта 202121:59
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение в Греции с магнитудой 6.
Отмечается, что эпицентр природного явления располагался в 29 км к северо-западу от города Лариса, население которого составляет 144 тысячи человек. Очаг землетрясения был на глубине 2 км.
Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее в феврале сообщалось о землетрясении в Иране, в результате которого пострадал по меньшей мере 61 человек.
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4 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru