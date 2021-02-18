СМИ: Более 60 человек пострадали при землетрясении в Иране
Землетрясение, в результате которого пострадал по меньшей мере 61 человек, произошло в Иране вечером 17 февраля, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Общество Красного полумесяца.
По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5,6, очаг располагался на границе провинций Исфахан, Кохгилуйе и Бойерахмед, в 10 км от небольшого города Сисахт.
По данным агентства, в результате сейсмособытия многие здания получили серьёзный урон, некоторые были полностью разрушены.
Ранее в ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что 7 февраля на озере Байкале произошло землетрясение магнитудой 3, сообщает «Свободная пресса». Эпицентр находился в 43 км от села Кабанск в Бурятии, толчки почувствовали также жители Иркутска.
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