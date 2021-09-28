В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник на греческом острове Крит. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 18 км юго-восточнее города Ираклион с населением около 137 тысяч человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 2 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Накануне на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр стихии находился в двух десятках километров от Ираклиона, отмечает телеканал «360». В результате землетрясения один человек погиб, 20 пострадали, сообщает RT.

