В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло во вторник на греческом острове Крит. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 18 км юго-восточнее города Ираклион с населением около 137 тысяч человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 2 км.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
Накануне на Крите произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр стихии находился в двух десятках километров от Ираклиона, отмечает телеканал «360». В результате землетрясения один человек погиб, 20 пострадали, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+22 236 / сут.
Умерли
205 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+13 513 / сут.
- Более 13 млн россиян привились от гриппа
- В Роспотребнадзоре рассказали об изменении главных симптомов COVID-19
- В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
- Госдеп осудил новый ракетный пуск со стороны КНДР
- Москва снова вошла в топ-5 лучших городов мира
- Нефть Brent превысила отметку в 80 долларов за баррель впервые с 2018 года
- В США появилась новая группа эсминцев для противодействия российским подлодкам
- Два человека погибли при обрушении пешеходного моста под Пермью
- Украинский генерал рассказал об угрозе серьезнее «Северного потока-2»
- В жилом доме в Махачкале произошел взрыв, есть пострадавшие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru