В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
3 ноября 202309:54
Землетрясение произошло в Греции в пятницу. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, сильные и продолжительные толчки ощущались в Афинах.
Как сообщила Сейсмологическая лаборатория Афинского университета, магнитуда землетрясения составила 5,1. Толчки были зафиксированы в 08:26 (09:26 мск).
Эпицентр землетрясения находился примерно в 80 километрах от Афин, на острове Эвбея. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3 в Челябинской области, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru