МЧС: В Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Ранее землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали у берегов штата Аляска. Об этом сообщила американская Геологическая служба. Эпицентр подземных толчков располагался в 228 км юго-западнее города Джуно (население около 32,7 тысячи человек). Очаг землетрясения находился на глубине 20 км. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.

До этого землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Аляски в 73 километрах к юго-западу от города Ситка, пишет «Радиоточка НСН».

