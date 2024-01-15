МЧС: В Бурятии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировали вечером 15 января в акватории озера Байкал около села Сахули Курумканского района Бурятии, сообщили в управлении МЧС по республике.
Так, толчки ощущались и в Баргузинском, Северо-Байкальском районах, а также в Улан-Удэ. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали у берегов штата Аляска. Об этом сообщила американская Геологическая служба. Эпицентр подземных толчков располагался в 228 км юго-западнее города Джуно (население около 32,7 тысячи человек). Очаг землетрясения находился на глубине 20 км. Сведений о пострадавших или разрушениях нет.
До этого землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировали у берегов Аляски в 73 километрах к юго-западу от города Ситка, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru