В Греции неизвестные напали на журналистов во время трансляции пожаров

Неизвестные напали на съемочную группу греческого телеканала OPEN TV во время прямого эфира из района Фракомакедонос на севере Аттики, где бушует один из самых сильных лесных пожаров.

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Как сообщила корреспондент Элефтерия Спираки, группа из 15 молодых человек окружила журналистов, разбила окна автомобиля и напала на телевизионщиков. Кроме того, злоумышленники оскорбляли сотрудников OPEN TV и украли личные вещи и деньги оператора.

По словам Спираки, в момент нападения рядом находились полицейские, однако они не вмешались в происходящее. Позже журналистам помогли пожарные.

Руководство полиции пока не прокомментировало инцидент.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:НападениеЖурналистыГреция
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