В Греции неизвестные напали на журналистов во время трансляции пожаров

Как сообщила корреспондент Элефтерия Спираки, группа из 15 молодых человек окружила журналистов, разбила окна автомобиля и напала на телевизионщиков. Кроме того, злоумышленники оскорбляли сотрудников OPEN TV и украли личные вещи и деньги оператора.

По словам Спираки, в момент нападения рядом находились полицейские, однако они не вмешались в происходящее. Позже журналистам помогли пожарные.

Руководство полиции пока не прокомментировало инцидент.

