В Госдуме возложили ответственность за теракт на Крымском мосту на США

«Без навигационной поддержки спутников США ни один украинский дрон не дошел бы до моста. То есть ответственность за это преступление полностью ложится на США», — указал депутат.

Ивлев отметил, что противнику было известно: по Крымскому мосту идут только гражданские автомобили. По мнению депутата, ответ России на атаку будет «сокрушительным», и злоумышленникам грозит наказание «по полной программе».

Ранее Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника, автодорожная часть переправы получила повреждения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Как отмечал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин, во время удара над Черным морем находился беспилотный разведывательный летательный аппарат США, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

