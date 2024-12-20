Грузовое судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе
Грузовое судно Gam Express, следовавшее под флагом Гвинеи-Бисау, подало сигнал бедствия в акватории Керченского пролива.
Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел неподалеку от порта Кавказ. Новороссийская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
По информации Российского профессионального союза моряков, на борту судна находятся 16 членов экипажа, представляющих Сирию и Египет. Согласно данным Marine Traffic, судно ранее прошло маршрут от турецкого порта Мерсин до порта Кавказ, находящегося в Краснодарском крае.
Порт Кавказ расположен недалеко от Крымского моста и служит крупным транспортным узлом, обеспечивающим паромное сообщение, а также перевалку различных грузов, включая нефть, передает «Радиоточка НСН».
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