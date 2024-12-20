Грузовое судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе

По информации Российского профессионального союза моряков, на борту судна находятся 16 членов экипажа, представляющих Сирию и Египет. Согласно данным Marine Traffic, судно ранее прошло маршрут от турецкого порта Мерсин до порта Кавказ, находящегося в Краснодарском крае.

Порт Кавказ расположен недалеко от Крымского моста и служит крупным транспортным узлом, обеспечивающим паромное сообщение, а также перевалку различных грузов, включая нефть, передает «Радиоточка НСН».

