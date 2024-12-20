Грузовое судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе

Грузовое судно Gam Express, следовавшее под флагом Гвинеи-Бисау, подало сигнал бедствия в акватории Керченского пролива.

Как сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел неподалеку от порта Кавказ. Новороссийская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль.

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По информации Российского профессионального союза моряков, на борту судна находятся 16 членов экипажа, представляющих Сирию и Египет. Согласно данным Marine Traffic, судно ранее прошло маршрут от турецкого порта Мерсин до порта Кавказ, находящегося в Краснодарском крае.

Порт Кавказ расположен недалеко от Крымского моста и служит крупным транспортным узлом, обеспечивающим паромное сообщение, а также перевалку различных грузов, включая нефть, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БедствиеКерченский Пролив

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