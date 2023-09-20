В Госдуме предложили в 5 раз увеличить штрафы за недопуск в квартиры газовщиков

Штрафы для физических лиц за недопуск газовщиков предложили поднять до пяти-десяти тысяч рублей, для юридических - до 100 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

Спасатели извлекли из-под завалов еще одну погибшую при взрыве в Балашихе

По его словам, спасатели, которые работали при разборе завалов в Балашихе, действовали смело. Депутат считает, что работников МЧС необходимо наградить как минимум орденом Мужества.

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября, обрушились третий, четвертый и пятый этажи, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже при поисковых работах произошло обрушение стены. Сообщалось о трех погибших жителях дома. Два сотрудника МЧС, попавших под повторное обрушение конструкций дома после взрыва в подмосковной Балашихе, погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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ФОТО: РИА Новости
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