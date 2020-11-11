Взрыв произошел на церемонии с французскими дипломатами в саудовской Джидде

Четыре человека получили ранения в результате взрыва на немусульманском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии, сообщает агентство Рейтер.

Инцидент произошел во время церемонии, посвящённой подписанию Компьенского перемирия 1918 года и окончанию Первой мировой войны, на которой присутствовали представители нескольких генеральных консульств различных стран, в том числе Франции.



В МИД Франции подтвердили факт нападения и призвали власти Саудовской Аравии выявить и наказать преступников.

Всплеск насилия во Франции зафиксировали после убийства учителя Самюэля Пати, которого обезглавили за показ на уроке карикатур на пророка Мухаммада из журнала Charlie Hebdo.



29 октября в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам, в результате которого были зарезаны две прихожанки и привратник. В это же день полиция Саудовской Аравии задержала в Джидде мужчину, который попытался напасть на охранника консульства Франции.

