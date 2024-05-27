В Горловке при обстреле ВСУ повреждена школа-интернат
Школа-интернат получила повреждения в результате обстрела Горловки со стороны Украины. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
Накануне ВСУ обстреляли центр населенного пункта. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что в воскресенье в Горловке были повреждены два объекта гражданской инфраструктуры, пострадала мирная жительница.
«Вследствие вчерашнего обстрела... дополнительно выявлены повреждения школы-интерната и частного домостроения», — написал Приходько в своем Telegram-канале.
Между тем в Нижних Серогозах Херсонской области атаке со стороны ВСУ подверглось здание Социального фонда, напоминает «Свободная пресса». Пострадали пять человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru