В Горловке при атаке украинских беспилотников повреждены две заправки

Две автозаправочных станции повреждены из-за ударов украинских беспилотников в Горловке. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

Так, вооруженные формирования Украины сбросили с дрона взрывоопасный предмет на АЗС на Гольмовском повороте в Никитовском районе. Никто не пострадал.

«ВФУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА, вследствие чего повреждена заправка в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район)», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Приходько указал, что данные о второй атаке предоставили жители города.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке и Донецку шесть снарядов натовского калибра 155 мм, пишет RT.

