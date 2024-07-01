В Горловке при атаке украинских беспилотников повреждены две заправки
Две автозаправочных станции повреждены из-за ударов украинских беспилотников в Горловке. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
Так, вооруженные формирования Украины сбросили с дрона взрывоопасный предмет на АЗС на Гольмовском повороте в Никитовском районе. Никто не пострадал.
«ВФУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с БПЛА, вследствие чего повреждена заправка в жилом массиве "Солнечный" (Калининский район)», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Приходько указал, что данные о второй атаке предоставили жители города.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что ВСУ выпустили по Горловке и Донецку шесть снарядов натовского калибра 155 мм, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru