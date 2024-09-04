В Горловке при атаке БПЛА поврежден автобус

Маршрутный автобус поврежден в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«При осуществлении первого рейса при съезде с проспекта Ленина в поселок Широкая Балка... поврежден автобус маршрута № 18», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Из-за атаки движение по этому маршруту временно прекратили.

Кроме того, ночью 4 сентября при ударе со стороны Украины на стоянке был поврежден автобус маршрута № 2.

Ранее ВСУ атаковали автобус в Лисичанске, в результате два человека погибли, 28 пострадали, напоминает RT.

