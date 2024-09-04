В Горловке при атаке БПЛА поврежден автобус
Маршрутный автобус поврежден в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
«При осуществлении первого рейса при съезде с проспекта Ленина в поселок Широкая Балка... поврежден автобус маршрута № 18», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Из-за атаки движение по этому маршруту временно прекратили.
Кроме того, ночью 4 сентября при ударе со стороны Украины на стоянке был поврежден автобус маршрута № 2.
Ранее ВСУ атаковали автобус в Лисичанске, в результате два человека погибли, 28 пострадали, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru