В Горловке при атаке БПЛА погибли два сотрудника коммунального предприятия
8 ноября 202411:51
Два человека погибли из-за атаки украинского беспилотника в поселке Озеряновка в Горловке (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
«Вследствие удара БПЛА ВФУ по автомобилю... погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Приходько выразил соболезнования близким горожан, погибших при исполнении служебного долга.
Ранее украинские дроны атаковали село Дурово-Бобрик в Курской области, погибли два человека, трое пострадали, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru