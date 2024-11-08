В Горловке при атаке БПЛА погибли два сотрудника коммунального предприятия

Два человека погибли из-за атаки украинского беспилотника в поселке Озеряновка в Горловке (Донецкая Народная Республика). Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«Вследствие удара БПЛА ВФУ по автомобилю... погибли два сотрудника одного из коммунальных предприятий», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Приходько выразил соболезнования близким горожан, погибших при исполнении служебного долга.

Ранее украинские дроны атаковали село Дурово-Бобрик в Курской области, погибли два человека, трое пострадали, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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