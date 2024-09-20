В Горловке два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА

Два человека погибли в результате удара украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.

Дрон атаковал фуру в центре Горловки.

«Погибли двое мирных граждан... Соболезнования родным и близким», — написал Приходько в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, в 08:15 беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Горловке в Центрально-Городском районе.

На минувшей неделе центр Горловки остался без электричества после обстрела со стороны Украины и попадания в подстанцию, напоминает Ura.ru.

