В Горловке два мирных жителя погибли при ударе украинского БПЛА
Два человека погибли в результате удара украинского беспилотника в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил мэр города Иван Приходько.
Дрон атаковал фуру в центре Горловки.
«Погибли двое мирных граждан... Соболезнования родным и близким», — написал Приходько в Telegram-канале.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, в 08:15 беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Горловке в Центрально-Городском районе.
На минувшей неделе центр Горловки остался без электричества после обстрела со стороны Украины и попадания в подстанцию, напоминает Ura.ru.
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