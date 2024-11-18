В Горловке десять человек пострадали при атаке ВСУ на маршрутку
Беспилотник атаковал маршрутку в Горловке Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.
«Шесть горловчан получили ранения при атаке БПЛА на маршрутное такси по ул. Жукова», — написал мэр в Telegram-канале.
Позже Приходько сообщил, что число пострадавших возросло до десяти.
Также градоначальник опубликовал фото транспортного средства после сброса взрывоопасного предмета с дрона: на кадрах видны разбитые окна и поврежденная крыша.
Ранее в Ижевске мужчина получил травму головы в результате падения БПЛА, раненого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru