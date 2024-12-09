В Горловке беспилотник атаковал автомобиль со священником
9 декабря 202405:33
В Горловке беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль, в котором ехал настоятель Казанского храма в микрорайоне «Комсомолец» протоиерей Василий Туренко, сообщает РИА Новости.
Атака беспилотника произошла во время развоза гуманитарной помощи. Туренко не пострадал. Теперь ему придется передвигаться на автобусе.
Ранее житель Белгородской области получил ранение при атаке БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru