В горах в Турции нашли телефон пропавшей российской туристки
11 января 202418:45
Турецкие спасатели нашли на горе Чалыш телефон, который принадлежит исчезнувшей российской туристке Надежде Ярыгиной. Об этом пишет агентство IHA.
После находки 40 человек, занимающихся поисков девушки, усилили поиски в районе, где обнаружен телефон. Поиски продолжаются в том числе море.
Надежда Ярыгина прилетела в Турцию 30 декабря, а 8 января не прибыла на обратный рейс в Москву. Генконсульство России установило, что девушка вышла на прогулку 4 января и не вернулась в отель.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru