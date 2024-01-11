В горах в Турции нашли телефон пропавшей российской туристки

После находки 40 человек, занимающихся поисков девушки, усилили поиски в районе, где обнаружен телефон. Поиски продолжаются в том числе море.

Надежда Ярыгина прилетела в Турцию 30 декабря, а 8 января не прибыла на обратный рейс в Москву. Генконсульство России установило, что девушка вышла на прогулку 4 января и не вернулась в отель.

