Россия направила запрос Турции из-за пропажи туристки в Кемере

«По имеющейся информации, россиянка 30 декабря 2023 г. прибыла в Турцию и 8 января с.г. по окончании туристической поездки не явилась на рейс в Москву. Установлено, что 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась», - уточняется в публикации.

С 4 января россиянка также не выходила на связь с близкими. Полиция Кемера проводит расследование. Генеральное консульство России в Анталье установило контакт с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой гражданка России прибыла на отдых в Турцию.

Ранее чрезвычайный и Полномочный Посол России в Турецкой Республике Алексей Ерхов рассказывал о том, что в 2023 году курорты Турции посетило 46,7 миллионов россиян.

