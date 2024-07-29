В горах в Кабардино-Балкарии нашли тела пропавших альпинистов

Два альпиниста, пропавшие в горах Эльбрусского района, погибли. Их тела были обнаружены на высоте 3200 метров. Планируется, что в понедельник их эвакуируют с помощью вертолета, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Для эвакуации тел погибших во вторник будет произведен спуск с использованием вертолета МИ-8 МЧС России. В операции примут участие восемь спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.