В горах Северной Осетии ищут заблудившуюся группу из 12 туристов

В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов, включая 10 детей. На поиски отправились спасатели. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В сообщении уточняется, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из Долгопрудного, состоящая из 12 человек, в том числе 10 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.

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Группа была зарегистрирована в МЧС России и начала свой маршрут 20 июля.

Для оказания помощи заблудившимся туристам выехали две группы спасателей из Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, всего восемь специалистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуристыСеверная Осетия

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