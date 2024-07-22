В горах Северной Осетии ищут заблудившуюся группу из 12 туристов

В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов, включая 10 детей. На поиски отправились спасатели. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В сообщении уточняется, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из Долгопрудного, состоящая из 12 человек, в том числе 10 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.