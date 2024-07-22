В горах Северной Осетии ищут заблудившуюся группу из 12 туристов
В горах Северной Осетии заблудилась группа из 12 туристов, включая 10 детей. На поиски отправились спасатели. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В сообщении уточняется, что в Алагирском районе заблудилась туристическая группа из Долгопрудного, состоящая из 12 человек, в том числе 10 подростков в возрасте от 14 до 17 лет.
Группа была зарегистрирована в МЧС России и начала свой маршрут 20 июля.
Для оказания помощи заблудившимся туристам выехали две группы спасателей из Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, всего восемь специалистов, передает «Радиоточка НСН».
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- В горах Северной Осетии ищут заблудившуюся группу из 12 туристов
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru