Пропавшие в Пермском крае туристы с детьми живы

Туристы с детьми, пропавшие в Пермском крае, живы.

Гид-проводник предположил, что пропавшие в Пермском крае туристы задержались из-за падения уровня воды

По информации РИА Новости, очевидцы видели группу туристов за 30 км до конца маршрута.

Накануне стало известно, что группа туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, пропала во время сплава по реке Усьве в Пермском крае.

В МЧС подтвердили исчезновение группы, а сотрудники полиции организовали поиски, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Мокрушин
ТЕГИ:МЧСПермский КрайТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры