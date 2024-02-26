В горах Крыма спасли группу туристов

В горах Крыма спасли группу туристов, говорится в сообщении пресс-службы местного управления МЧС.

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В ведомстве уточнили, что туристы не могли самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности по грунтовой дороге на горе близ села Соколиное.

«Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», - добавили в МЧС

Ранее в Киргизии во время восхождения на Аксу пропал российский альпинист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымМЧС

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