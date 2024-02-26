В горах Крыма спасли группу туристов
26 февраля 202410:14
В горах Крыма спасли группу туристов, говорится в сообщении пресс-службы местного управления МЧС.
В ведомстве уточнили, что туристы не могли самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности по грунтовой дороге на горе близ села Соколиное.
«Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», - добавили в МЧС
Ранее в Киргизии во время восхождения на Аксу пропал российский альпинист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польские перевозчики возобновят протесты на границе с Украиной
- «Тинькофф» сменил юрисдикцию с кипрской на российскую
- Трамплин обрушился в Тюмени после соревнований по сноуборду
- В Саудовской Аравии открыли дело против Роналду из-за оскорбительных жестов
- В России расширили программу бесплатного переобучения граждан
- Премьер-министр Болгарии прибыл в Киев с визитом
- Хейли лишат финансирования после провала на праймериз
- Мизулина: Моргенштерн может без препятствий возвращаться в Россию
- В горах Крыма спасли группу туристов
- «Как Иуда поступил»: Отец летчика Кузьминова заявил, что не удивился смерти сына
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru