В горах Крыма спасли группу туристов

В ведомстве уточнили, что туристы не могли самостоятельно спуститься с труднодоступного участка местности по грунтовой дороге на горе близ села Соколиное.

«Туристы были обнаружены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались», - добавили в МЧС

Ранее в Киргизии во время восхождения на Аксу пропал российский альпинист, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

