Спасатели в Сочи спасли попавшую в щель между домами девушку

Ширина лаза позволила 22-летней девушке встать и даже немного проползти в поисках выхода, но освободиться ей все равно не удалось. Тогда она стала кричать и звать на помощь жильцов дома. Крики услышала местная жительница, которая и вызвала спасателей, рассказали в региональном МЧС.

На видео, размещенном Telegram-каналом «Радиоточка НСН», видно, что прибывшим на место спасателям пришлось ломать стену, чтобы вызволить из каменного плена пострадавшую.

