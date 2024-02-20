Спасатели в Сочи спасли попавшую в щель между домами девушку
Девушка в Сочи упала с чердака четырехэтажного дома в щель между двумя близко стоящими домами. Это помогло ей выжить, однако самостоятельно выбраться из этого капкана она не смогла, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ширина лаза позволила 22-летней девушке встать и даже немного проползти в поисках выхода, но освободиться ей все равно не удалось. Тогда она стала кричать и звать на помощь жильцов дома. Крики услышала местная жительница, которая и вызвала спасателей, рассказали в региональном МЧС.
На видео, размещенном Telegram-каналом «Радиоточка НСН», видно, что прибывшим на место спасателям пришлось ломать стену, чтобы вызволить из каменного плена пострадавшую.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru