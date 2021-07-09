На месте катастрофы Ан-26 найдет «черный ящик»

В ведомстве отметили, что на море продолжаются работы по обследованию акватории и дна, а на суше расширен район поисков. Специалисты используют беспилотную технику, вездеходы и квадроциклы. С начала поисковой операции обследованы более 50 квадратных километров прибрежной зоны, горной местности и морского дна.

Также сообщается, что на месте катастрофы обнаружен «черный ящик».

Всего в поисковой операции задействованы 72 человека и 14 единиц техники.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский – Палана, разбился 6 июля. На борту находились 28 человек, сообщает РЕН ТВ. Ранее спасатели на месте трагедии обнаружили их останки и обломки самолета. Не выжил никто.

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что экипаж не успел даже переключиться на тревожную связь, что может говорить о том, что произошло столкновение.

