В Гонконге десятки человек заблокированы в ТЦ из-за сильного пожара

В Гонконге десятки человек заблокированы в торговом центре из-за сильного пожара, об этом сообщает газета South China Morning Post.

Возгорание произошло в 7.37 часов по московскому времени в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге. В этот момент как раз начался обеденный перерыв. По данным источника, в здании, в котором расположены торговый центр и офисы, в основном остались посетители магазинов и ресторанов. В Twitter некоторые люди писали, что в ресторане их попросили сначала оплатить счета вместо того, чтобы бежать.

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В полиции сообщили, что, по предварительным данным, около 100 человек были эвакуированы на пятый этаж, где на открытом воздухе находится площадка.

Причины возгорания и количество заблокированных человек по-прежнему неизвестны.

Пожарные продолжают бороться с огнем. Информации о погибших или пострадавших посетителях торгового центра по состоянию на 8.00 часов по московскому времени не поступало.

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ТЕГИ:ПроисшествиеОфисыТорговые ЦентрыГонконгПожар
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