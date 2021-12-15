В Гонконге десятки человек заблокированы в ТЦ из-за сильного пожара
В Гонконге десятки человек заблокированы в торговом центре из-за сильного пожара, об этом сообщает газета South China Morning Post.
Возгорание произошло в 7.37 часов по московскому времени в здании Всемирного торгового центра в районе Козуэй-Бэй в Гонконге. В этот момент как раз начался обеденный перерыв. По данным источника, в здании, в котором расположены торговый центр и офисы, в основном остались посетители магазинов и ресторанов. В Twitter некоторые люди писали, что в ресторане их попросили сначала оплатить счета вместо того, чтобы бежать.
В полиции сообщили, что, по предварительным данным, около 100 человек были эвакуированы на пятый этаж, где на открытом воздухе находится площадка.
Причины возгорания и количество заблокированных человек по-прежнему неизвестны.
Пожарные продолжают бороться с огнем. Информации о погибших или пострадавших посетителях торгового центра по состоянию на 8.00 часов по московскому времени не поступало.
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