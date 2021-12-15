Во Владивостоке произошел крупный пожар в строящемся доме

Пожар произошел в строящемся высотном здании во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.

Огонь распространился на 300 кв.м. Рабочие были эвакуированы со стройки. Предварительно, никто не пострадал.

В настоящее время огонь потушен. По данным МЧС, произошло возгорание утеплителя на фасаде здания с 1-го по 20-й этажи.

Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.