Во Владивостоке произошел крупный пожар в строящемся доме
15 декабря 202100:18
Пожар произошел в строящемся высотном здании во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по региону.
Огонь распространился на 300 кв.м. Рабочие были эвакуированы со стройки. Предварительно, никто не пострадал.
В настоящее время огонь потушен. По данным МЧС, произошло возгорание утеплителя на фасаде здания с 1-го по 20-й этажи.
Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- США готовы снять санкции с Ирана в рамках СВПД
- ВОЗ: Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 270 млн
- В Канаде задержали угрожавшего взорвать бомбу в самолете
- Для въезда в Италию из стран ЕС вновь нужен будет тест на коронавирус
- Певица Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара
- Скворцова: Вакцинация является наиболее эффективной профилактикой постковидных осложнений
- Комитет Госдумы по безопасности одобрил проект о QR-кодах в общественных местах
- ВОЗ: Штамм «омикрон» выявлен в 77 странах
- Дептранс заявил о подорожании проезда в московском транспорте
- ВОЗ: Возможность повторно заразиться «омикроном» выше по сравнению с дургими штаммами
14 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru