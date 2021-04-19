Три российских альпиниста пропали в Гималаях

Три российских альпиниста пропали при восхождении на гору Аннапурна в Гималаях, сообщает The Himalayan Times. Они не выходили на связь с воскресенья.

Сергей Кондрашкин и Дмитрий Синев успешно завершили восхождение. Александр Лутохин отказался преодолевать отметку в 7000 метров. Связь с альпинистами пропала, когда они начали спускаться и покинули четвертую стоянку.

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Оператор Seven Summit Treks, который организует экспедиции в горы, отправил спасателей на поиски утром 19 апреля. Оператор также готовит вертолет для доставки воды и еды в тот район, где последний раз были замечены россияне.

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ФОТО: pixabay.com
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