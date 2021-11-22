В ГИБДД рассказали, когда происходит большинство ДТП в Москве

Обычно 50% аварий с летальным исходом в Москве происходит с 12:00 до 21:00. Об этом говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, минимальное число таких ДТП происходит в период с 03:00 до 06:00 утра. При этом большинство дорожно-транспортных происшествий из-за плохой видимости пешеходов в зимний период и высокой интенсивности движения транспорта приходится на время с 18:00 до 21:00 вечера.