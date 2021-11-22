В ГИБДД рассказали, когда происходит большинство ДТП в Москве

Обычно 50% аварий с летальным исходом в Москве происходит с 12:00 до 21:00. Об этом говорится в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, минимальное число таких ДТП происходит в период с 03:00 до 06:00 утра. При этом большинство дорожно-транспортных происшествий из-за плохой видимости пешеходов в зимний период и высокой интенсивности движения транспорта приходится на время с 18:00 до 21:00 вечера.

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Согласно данным ГИБДД, за первые десять месяцев 2021 года в Москве было зафиксировано 6 тысяч 947 аварий. Количество летальных исходов – 283. 7 тысяч 900 человек получили вред здоровью различной степени тяжести.

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ФОТО: РИА Новости
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