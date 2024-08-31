В Германии женщина ранила ножом пятерых пассажиров автобуса

Женщина с ножом напала на пассажиров в автобусе на западе Германии, пять человек получили ранения. Об этом заявили в полиции района Зиген-Виттгенштайн, передает РИА Новости.

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«Вечером в пятницу (30 августа) около 19.40 женщина ранила ножом пятерых человек в автобусе в Зиген-Айзерфельде», — отмечается в заявлении.

По данным полиции, автобус следовал на фестиваль в город Зиген, в нем находилось по меньшей мере 40 человек. По подозрению в нападении задержана 32-летняя женщина.

Правоохранители отметили, что жизнь трех пострадавших находится в опасности, у одного человека тяжелые ранения, у еще одного — легкие. В то же время полиция призвала население не распространять «ложные сообщения» о теракте, информации по этому поводу нет.

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ФОТО: РИА Новости
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