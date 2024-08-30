СМИ: На оборонном предприятии в Германии прогремел взрыв

В Германии прогремел взрыв на территории предприятия Diehl Defence по производству взрывчатых веществ, сообщает издание Bild («BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов).

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По данным СМИ, двое сотрудников получили ранения и были госпитализированы в местные больницы.

Как отмечает Bild, здание в Тройсдорфе Северного Рейна получило значительные повреждения. Сейчас на месте ЧП работают спасательные вертолеты, однако пробраться внутрь экстренные службы не могут.

Причина взрыва пока неизвестна, отмечает RT.

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ФОТО: Соцсети
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