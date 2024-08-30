СМИ: На оборонном предприятии в Германии прогремел взрыв
30 августа 202414:18
В Германии прогремел взрыв на территории предприятия Diehl Defence по производству взрывчатых веществ, сообщает издание Bild («BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов).
По данным СМИ, двое сотрудников получили ранения и были госпитализированы в местные больницы.
Как отмечает Bild, здание в Тройсдорфе Северного Рейна получило значительные повреждения. Сейчас на месте ЧП работают спасательные вертолеты, однако пробраться внутрь экстренные службы не могут.
Причина взрыва пока неизвестна, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru