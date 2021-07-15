Путин выразил соболезнования властям ФРГ в связи с наводнением

Президент России Владимир Путин направил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и федеральному президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру соболезнования в связи с большим числом жертв наводнения в Германии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки тем, кто потерял своих родных и близких в результате разгула стихии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что циклон «Бернд» спровоцировал сильные дожди и наводнение на западе Германии, пишет News.ru. Из берегов вышли притоки Рейна Ар, Мозель и небольшие реки, часть городов в западных регионах ФРГ оказались заблокированы, отмечает РЕН ТВ. В результате наводнения погибли по меньшей мере 42 человека, десятки людей пропали без вести, пишет «Свободная пресса».

