В Германии автомобиль наехал на группу пешеходов

Автомобиль в немецком городе Трир выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на германскую полицию.

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Правоохранители водителя задержали, сейчас выясняются все детали произошедшего.

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ФОТО: MaxPixel
ТЕГИ:ДТПГермания
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