В Германии автомобиль наехал на группу пешеходов
1 декабря 202016:23
Автомобиль в немецком городе Трир выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на германскую полицию.
Правоохранители водителя задержали, сейчас выясняются все детали произошедшего.
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1 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru