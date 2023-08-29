В Геленджике задержали устроившего природный пожар мужчину
Полиция задержала устроившего природный пожар в Геленджикском районе мужчину, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Предварительно установлено, что инцидент произошёл в районе Бобруковой щели, где 40-летний местный житель на территории своего домовладения подготавливал электрические кабели к продаже.
Уточняется, что мужчина оголил провода, чем, ввиду высокой пожароопасности, спровоцировал возгорание земляной подстилки.
«В результате огонь распространился на лесной массив, в настоящее время площадь возгорания составляет более полутора гектаров, на месте работают спецслужбы», - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что в отношении мужчины организована проверка.
Ранее в главке МЧС РФ по Краснодарскому краю заявили, что в Геленджике горит сухая растительность, существует угроза распространения огня на лесной фонд, к тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: за год число выявленных в Москве черных кредиторов выросло почти на 50%
- Минэнерго РФ: Зависшие на счетах рупии не могли спровоцировать падение рубля
- Шпицберген: Рублёвая зона в норвежской Арктике
- Глава МИД Алжира предложил политическое решение по перевороту в Нигере
- Глава ГА ООН Короши: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе
- В Геленджике задержали устроившего природный пожар мужчину
- Курский губернатор Старовойт рассказал об обстреле села Троицкое
- Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Санкт-Петербурге
- Экс-советник Кучмы Соскин назвал выборы единственным спасением Украины
- Прокуратура: Фигуристка Алина Горбачева заходила сегодня в кафе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru