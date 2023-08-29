В Геленджике задержали устроившего природный пожар мужчину

Предварительно установлено, что инцидент произошёл в районе Бобруковой щели, где 40-летний местный житель на территории своего домовладения подготавливал электрические кабели к продаже.

Уточняется, что мужчина оголил провода, чем, ввиду высокой пожароопасности, спровоцировал возгорание земляной подстилки.

«В результате огонь распространился на лесной массив, в настоящее время площадь возгорания составляет более полутора гектаров, на месте работают спецслужбы», - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в отношении мужчины организована проверка.

Ранее в главке МЧС РФ по Краснодарскому краю заявили, что в Геленджике горит сухая растительность, существует угроза распространения огня на лесной фонд, к тушению пожара привлечён вертолёт Ми-8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».