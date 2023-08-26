Hürriyet: Лесной пожар приближается к Стамбулу
В Турции бушует лесной пожар, передает местное издание Hürriyet.
По информации СМИ, пожар приближается к Стамбулу. Сейчас огнеборцы стягивают все силы, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома. Примечательно то, что причины возгорания пока что неизвестны.
Ранее был побит температурный рекорд последних 85 лет в Измире – третьем по численности населения городе Турции, расположенном на побережье Эгейского моря. В среду, 26 июля столбики термометров там достигли отметки +43,2 ℃, информирует портал Ensonhaber.
Одна из российских туристок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сравнила пожар в Кемере с реалити-шоу: отдыхающие плещутся в море, а вертолеты тушат огонь.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Hürriyet: Лесной пожар приближается к Стамбулу
- The Guardian: Представители НАТО обсудили с ВСУ «застопорившееся» наступление
- Пожар на складе пиротехники в Кемерово потушили
- «Не верю»! Ватикан претендует на посредничество в переговорах России и Украины
- Президент Венгрии заявила о скорых переменах в решении украинского конфликта
- Глава ФПБК Бородин потребовал признать шоумена Гудкова иноагентом
- Нужны права? Самокатчики нарушают ПДД, как остальные водители
- В Шотландии стартовали крупнейшие за 50 лет поиски Лох-Нессского чудовища
- В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся
- В ЕГЭ по истории в 2024 году включили задание про СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru