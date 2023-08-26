Hürriyet: Лесной пожар приближается к Стамбулу

По информации СМИ, пожар приближается к Стамбулу. Сейчас огнеборцы стягивают все силы, чтобы не допустить распространения огня на жилые дома. Примечательно то, что причины возгорания пока что неизвестны.

Ранее был побит температурный рекорд последних 85 лет в Измире – третьем по численности населения городе Турции, расположенном на побережье Эгейского моря. В среду, 26 июля столбики термометров там достигли отметки +43,2 ℃, информирует портал Ensonhaber.

Одна из российских туристок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сравнила пожар в Кемере с реалити-шоу: отдыхающие плещутся в море, а вертолеты тушат огонь.

