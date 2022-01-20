В Гане произошел мощный взрыв

Взрыв автомобиля, который перевозил взрывчатые вещества для горных работ, произошел на западе Ганы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что взрыв произошел в результате столкновения автомобиля с мотоциклом. Автомобиль следовал в рудники Чирано.

По данным агентства, в результате произошедшего есть многочисленные жертвы. Также много пострадавших людей были госпитализированы.

Полиция призвала людей покинуть место происшествия для проведения восстановительных работ.



