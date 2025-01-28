В ГАИ раскрыли подробности аварии, в которой погиб глава казахстанской епархии
ДТП, в результате которого погиб глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви в Казахстане Серапион (Колосницин), произошло в результате резкого торможения большегруза на трассе в Нижегородской области. Об этом заявили в региональной Госавтоинспекции.
По данным полиции, трагедия произошла в Пильнинском районе на 589 км трассы М-12 «Восток» утром 28 января. Здесь загорелся грузовик. Перед ним резко затормозил большегруз, в который врезался следовавший в попутном направлении Nissan X-Trail.
«В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб, водитель доставлен в больницу», - заключили в ГАИ.
Ранее в РПЦ заявили, что погибший архиепископ направлялся из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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