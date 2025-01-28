В ГАИ раскрыли подробности аварии, в которой погиб глава казахстанской епархии

По данным полиции, трагедия произошла в Пильнинском районе на 589 км трассы М-12 «Восток» утром 28 января. Здесь загорелся грузовик. Перед ним резко затормозил большегруз, в который врезался следовавший в попутном направлении Nissan X-Trail.

«В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб, водитель доставлен в больницу», - заключили в ГАИ.

Ранее в РПЦ заявили, что погибший архиепископ направлялся из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

