В ГАИ раскрыли подробности аварии, в которой погиб глава казахстанской епархии

ДТП, в результате которого погиб глава Кокшетауской епархии Русской православной церкви в Казахстане Серапион (Колосницин), произошло в результате резкого торможения большегруза на трассе в Нижегородской области. Об этом заявили в региональной Госавтоинспекции.

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По данным полиции, трагедия произошла в Пильнинском районе на 589 км трассы М-12 «Восток» утром 28 января. Здесь загорелся грузовик. Перед ним резко затормозил большегруз, в который врезался следовавший в попутном направлении Nissan X-Trail.

«В результате ДТП пассажир легкового автомобиля погиб, водитель доставлен в больницу», - заключили в ГАИ.

Ранее в РПЦ заявили, что погибший архиепископ направлялся из Кокшетау в Москву для участия в Рождественских чтениях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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