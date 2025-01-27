Большинство попавших в ДТП на Шри-Ланке россиян выписали из больницы
Большинство пострадавших в ДТП на Шри-Ланке 17 января россиян выписаны из больниц, заявил глава пресс-службы посольства России в республике Герман Федоров.
В посольстве отметили, что сейчас на острове находится одна пострадавшая, ее сопровождает мать. «Ориентировочно 30 января они должны покинуть Шри-Ланку рейсом из Хамбантоты в Сочи», — отметил руководитель пресс-службы.
Дипломат добавил, что посольство контактировало с пострадавшими на протяжении всего времени. Федоров выразил благодарность авиакомпании Red Wings, которая помогла отправить россиян на Родину.
Ранее Федоров заявил, что 12 российских граждан пострадали в ДТП на Шри-Ланке. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru