ФСБ раскрыла банду, продавшую поддельные сигареты на 300 млн рублей
ФСБ совместно с МВД и СК задержала лидеров и участников межрегионального преступного сообщества, которое в течение двух лет продавала поддельные сигареты. Общая стоимость составила свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Сообщается, что немаркированная продукция продавалась в 11 регионах. Силовики провели спецоперацию в Ярославской области. В ходе обысков они изъяли около 1 миллиона немаркированных пачек сигарет, а также крупные суммы рублей, в том числе 20 миллионов рублей в иностранной валюте.
По данным следствия, преступное сообщество состояло из трех групп, в него входило как минимум 12 человек. Подозреваемым назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по об организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ).
Ранее сообщалось, что входивший в банду грабителей мировой судья оказался на скамье подсудимых.
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