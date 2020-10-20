Входивший в банду грабителей судья оказался на скамье подсудимых

Московская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего мирового судьи из подмосковного Жуковского, входившего в банду грабителей. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно материла следствия, в преступную группу входил 9 человек, в том числе и действующий на тот момент мировой судья. 17 июля 2018 года злоумышленники напали на частный жилой дом в деревне Постниково в Новой Москве. Они избили хозяина и, угрожая холодным оружием, ограбили его. Налётчики прихватили с собой имущества и денег на общую сумму более 5,5 миллионов рублей.

С 41-летнего обвиняемого экс-судьи взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано для рассмотрения в Щербинский районный суд Москвы. Ранее четверо участников этой банды уже были приговорены к длительным срокам заключения. Ещё один налётчик уже умер, а четверо находятся в бегах, они объявлены в федеральный и международный розыск.

