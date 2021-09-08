В ФСБ подтвердили участие ЦРУ в задержании россиян в Минске

В ФСБ России подтвердили информацию о причастности ЦРУ к задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году. Об этом журналистам сообщил представитель Федеральной службы безопасности России.

Он заявил, что в ведомстве считают полностью достоверными данными, которые ранее привел телеканал CNN. В частности, в сюжете CNN была объективно показана роль ЦРУ при взаимодействии с украинскими спецслужбами, заявил представитель ФСБ. По его словам, всю техническую работу по подготовке операции взяли на себя американцы, а украинцы «использовались как инструмент».

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Группа россиян была в Минске задержана в конце июля 2020 года. Украинские власти заявляли, что они якобы принимали участие в военных действий в Донбассе. Также утверждалось, что это бойцы ЧВК «Вагнер». В сюжете CNN сообщалось, что американцы организовали операцию для того, чтобы «выманить» их из России и подвергнуть судебному преследованию.

В Белоруссии отказались выдавать этих граждан Украине. В результате 32 из 33 россиян были возвращены на родину. Российские власти неоднократно опровергали причастность этих граждан к ЧВК «Вагнер».

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ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
ТЕГИ:ЦРУСШАФСБ
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