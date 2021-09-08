В ФСБ подтвердили участие ЦРУ в задержании россиян в Минске

В ФСБ России подтвердили информацию о причастности ЦРУ к задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году. Об этом журналистам сообщил представитель Федеральной службы безопасности России.

Он заявил, что в ведомстве считают полностью достоверными данными, которые ранее привел телеканал CNN. В частности, в сюжете CNN была объективно показана роль ЦРУ при взаимодействии с украинскими спецслужбами, заявил представитель ФСБ. По его словам, всю техническую работу по подготовке операции взяли на себя американцы, а украинцы «использовались как инструмент».