В ФСБ подтвердили участие ЦРУ в задержании россиян в Минске
В ФСБ России подтвердили информацию о причастности ЦРУ к задержанию 33 россиян в Минске в 2020 году. Об этом журналистам сообщил представитель Федеральной службы безопасности России.
Он заявил, что в ведомстве считают полностью достоверными данными, которые ранее привел телеканал CNN. В частности, в сюжете CNN была объективно показана роль ЦРУ при взаимодействии с украинскими спецслужбами, заявил представитель ФСБ. По его словам, всю техническую работу по подготовке операции взяли на себя американцы, а украинцы «использовались как инструмент».
Группа россиян была в Минске задержана в конце июля 2020 года. Украинские власти заявляли, что они якобы принимали участие в военных действий в Донбассе. Также утверждалось, что это бойцы ЧВК «Вагнер». В сюжете CNN сообщалось, что американцы организовали операцию для того, чтобы «выманить» их из России и подвергнуть судебному преследованию.
В Белоруссии отказались выдавать этих граждан Украине. В результате 32 из 33 россиян были возвращены на родину. Российские власти неоднократно опровергали причастность этих граждан к ЧВК «Вагнер».
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