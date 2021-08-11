СМИ: Экс-наемники ЧВК Вагнера раскрыли детали вербовки бойцов для войны с Ливией

Потом новобранцев отправляли в Краснодар, где находится неофициальный полигон российской ЧВК, и уже оттуда они перебрасывались в горячие точки.

Как рассказали собеседники Би-би-си, в ЧВК Вагнер можно было получать «зарплату» больше, чем в среднем по стране в 10 раз. При этом многие их сослуживцы были из маленьких населенных пунктов, в которых не было возможности обеспечивать семьи и получать достойные зарплаты. Кроме того, многие, кто попадал туда, имели судимости, из-за чего не могли устроиться на другую работу или пойти в контрактную армию.

Также издание сообщило, что в ЧВК Вагнер не было правил поведения для бойцов. В итоге некоторые из них убивают попавших к ним в плен противников или местных жителей. «Никто не хочет кормить лишний рот», — пояснил один из бойцов.

СМИ неоднократно связывали ЧВК Вагнер с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.

